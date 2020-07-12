شؤون فلسطينية

مصلحة السجون الإسرائيلية تُعلن إصابة أسير فلسطيني بفيروس (كورونا)

مصلحة السجون الإسرائيلية تُعلن إصابة أسير فلسطيني بفيروس (كورونا)
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، إصابة أسير فلسطيني في سجن (جلبوع) بفيروس (كورونا) وأنه يجري إجراء فحوصات لباقي الأسرى في السجن، وأفراد مصلحة السجون، الذين كانوا على مقربة منه.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرنوت): إن مصلحة السجون، قامت بإخراج أسير من سجن (جلبوع)، يقضي محكوميته (مصاب بمرض مزمن) يوم الأربعاء الماضي الموافق 8/7/2020 إلى مستشفى (هعيمك) في مدينة العفولة للخضوع لفحوصات، وبعد أن تم فحصه في المستشفى، بسبب مرضه، تم أخذ عينة منه لتشخيص إصابته بفيروس (كورونا) وكانت النتيجة سلبية، وفي اليوم التالي الموافق 9/7/2020 تمت إعادته إلى سجن (الجلبوع) وبعد مرور ساعات معدودة، تم إدخاله إلى مركز طبي تابع لمصلحة السجون، قبل أن يدخل للخضوع لعملية جراحية في مستشفى (أساف هروفيه).

واضافت: في يوم الجمعة الموافق 10/7 تم نقل الأسير إلى مستشفى (أساف هروفيه)، تمهيدًا لخضوعه للعملية الجراحية، حيث تم أخذ عينة جديدة منه، وجاءت نتيجة فحص تشخيص الإصابة بـ (كورونا) إيجابية، ويجري تحقيق وبائي حاليًا، حيث سيتم فحص الأسرىن، وأفراد الطاقم، الذين كانوا على مقربة واتصال معه؛ لإخضاعهم لحجر صحي، وفقاً للتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة إلاسرائيلية.

إلى ذلك، حذرت جمعية الأسرى والمحررين (حسام) من إمكانية حدوث كارثة إنسانية بين صفوف الأسرى داخل سجون الاحتلال بعد إعلان إدارة السجون إصابة أسير من ذوي الأمراض المزمنة بفيروس (كورونا) في سجن (جلبوع).

وأكدت الجمعية علي خطورة تسلل الفيروس إلى صفوف الأسرى بسبب ضيق المساحة، وحالة الازدحام والاكتظاظ لأعداد كبيرة من الأسرى داخل أقسام وغرف سجون الاحتلال، إضافة إلى عدم توفر المعقمات ومواد التنظيف، التي رفض الاحتلال إدخالها إلى السجون رغم كل المطالبات بإدخالها.  

وطالبت الجمعية الصليب الأحمر بسرعة التدخل للوقوف علي مجريات ما يحدث، والضغط علي الاحتلال للبدء في فرض الإجراءات الوقائية، وتوفير سبل الحماية للأسرى في كل السجون، علماً بأن اختلاط السجانين والمحققين بالأسرى هو مصدر العدوى المؤكد، خاصة بعد إصابة عدد منهم، وهو الأمر الذي لم تأخذه مصلحة السجون بالحسبان، ولم تتخذ بشأن ذلك أي إجراء جدي لحماية المعتقلين.

وأوضحت، بأن التهاون في حماية الأسرى، وعدم اتخاذ خطوات عاجلة وفورية من قبل المؤسسات الدولية، بعد هذا الصمت الذي أبدته طوال الفترة الماضية، قد يكون ثمنه لا قدر الله أرواح المزيد من الأسرى.

وحملت الجمعية، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، خاصة المرضى منهم، وذوي المناعة الضعيفة، والذين هم أكثر عرضة للتأثر بمضاعفات مرض (كوفيد- 19)، مطالبة بالإفراج الفوري عنهم، وعن الأسرى الأطفال والنساء وكبار السن، وذلك استجابة لمناشدات منظمة الصحة العالمية، ومنظمات حقوق الإنسان، التي طالبت الدول بتخفيف الاكتظاظ في السجون، وإطلاق سراح سجناء؛ لمنع تفشي الفيروس داخلها.

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