محمد عياش يُناشد الرئيس عباس بتخصيص منح للمتفوقين بالثانوية العامة

الناجحين بالثانوية العامة (التوجيهي)، معتبراً هذا النجاح والتفوق لطلبتنا، في ظل الظروف الصعبة والقاسية، وانتشار وباء (كورونا)، وما رافقه من ضغوط نفسية على الطلبة وذويهم، بالإضافة إلى إرهاب دولة الاحتلال، ومحاولاتها المتواصلة من عمليات الترهيب والاعتداء على الطلبة، رسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني، مصمم على تحقيق الإنجاز والإبداع رغم ما يواجهه من معيقات وتحديات.



وأكد عياش في بيان صادر عنه، أن العملية التعليمية في فلسطين، ورغم كل ما تتعرض له المدارس والطلبة والمعلمون من عمليات الاقتحام وصعوبة الحركة والتنقل، إلا أن الإرادة الفلسطينية قادرة على تجاوز ذلك.



وناشد عياش الرئيس (أبو مازن)، بأن يعمل ويتابع شخصياً ملف المنح الدراسية، وتخصيصه لأبناء وعوائل المتفوقين والشهداء والأسرى لأنهم الشريحة الأكثر احتياجاً.



وطالب عياش الجامعات الفلسطينية بمراعاة الظروف الاقتصادية التي يعاني منها شعبنا، وآثار فيروس (كورونا) على مختلف القطاعات، وذلك من خلال محاولة التخفيف عن كاهل عائلاتهم بتخفيض الرسوم الدراسية، متمنياً للطلبة الناجحين التوفيق في مسيرتهم الجامعية واختيار التخصصات التي تناسب سوق العمل الفلسطيني؛ ليكونوا رافداً في بناء مؤسسات الدولة.



وختم عياش، بتقديم التهنئة إلى الأسرة التعليمية، ووزير التربية والتعليم مروان عورتاني، وكافة الكادر من معلمات ومعلمين، الذين بذلوا كل الجهود في سبيل انجاح الامتحانات، وصولاً إلى لحظة إعلان نتائجها.



رام الله - دنيا الوطنهنأ عضو المجلس الوطني الفلسطيني، محمد عياش، الطلبة