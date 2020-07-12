مقال: تصويت الحكومة الإسرائيلية القادم قد يجعل ضم الضفة الغربية أكثر تعقيداً

بقلم توفا لازاروف (جيروزاليم بوست)

حذر رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة الضفة الغربية، يوسي داغان، أمس السبت، أن تصويت الحكومة على اللوائح الداخلية لتحالفها الجديد، قد يزيد من صعوبة تنفيذ ضم مستوطنات الضفة الغربية.إن كلمة "السيادة" مفقودة جملةً وتفصيلاً من نص مشروع القرار المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء، كما لا ينص مشروع النص على أي إجراءات محددة للتصويت على السيادة، لأنه يحدد الإجراءات التشغيلية للحكومة، فيما يتعلق بصنع القرار، بما في ذلك في المسائل الدولية.والأهم من ذلك، أن النص يوضح أن جدول أعمال الحكومة يجب أن يحظى بموافقة مشتركة من كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، الذي عارض تحركات السيادة من جانب واحد.ونصت اتفاقية الائتلاف بين (ليكود) و(أزرق أبيض) على أن نتنياهو لم يكن بحاجة إلى موافقة غانتس للمضي قدماً بـ "الضم".ولم يتم ذكر هذا الاتفاق في مسودة مشروع القرار، الذي لا يترك مجالاً لمشروع الضم، للمضي قدماً في تصويت الحكومة دون موافقة غانتس.إذا وافقت الحكومة على مسودة قرار الضم، فسوف يضع حداً لـ "إمكانية تطبيق السيادة في الأشهر المقبلة، كما وعد رئيس الوزراء لأن رئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، قد صرح بالفعل أنه لن يوافق على تطبيق السيادة دون مفاوضات مع المجتمع العربي، وهذا غير ممكن في هذا الوقت".لقد تم خداع الناخبين، قال داغان: "هذا انهيار أخلاقي كامل"، وأضاف أن نتنياهو انتخب ثلاث مرات في العام الماضي نتيجة تعهده بشدة، داعياً في الوقت ذاته "رئيس الوزراء إلى وقف هذه السخرية الآن، وعدم السماح بالموافقة على اللوائح بهذه الطريقة".تسمح اللوائح المقترحة أيضًا لنتنياهو، بالتشاور مع غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي، بإحضار القضايا الدولية الحساسة والاتفاق على مجلس الوزراء الأمني، بدلاً من الحكومة الكاملة للتصويت، لا يوجد موعد محدد لنتنياهو للوفاء بتعهده قبل الانتخابات، بضم جميع مستوطنات الضفة الغربية، تم تحديد أقرب موعد يمكن فيه لنتنياهو تطبيق السيادة في 1 تموز/ يوليو، ولكن بعد مرور 12 يومًا، لم يتم اتخاذ أي إجراء.يفضل نتنياهو تطبيق السيادة على أساس إملاءات خطة "السلام" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبموافقة الولايات المتحدة، لم تعط إدارة ترامب الضوء الأخضر بعد، لضم إسرائيل من المفترض أن هذه الخطوة، يجب أن تتم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد ذلك من المحتمل أن تنتهي "نافذة الفرص" للضم.