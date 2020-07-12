شؤون فلسطينية

مقال: تصويت الحكومة الإسرائيلية القادم قد يجعل ضم الضفة الغربية أكثر تعقيداً

مقال: تصويت الحكومة الإسرائيلية القادم قد يجعل ضم الضفة الغربية أكثر تعقيداً
رام الله - دنيا الوطن
 بقلم توفا لازاروف (جيروزاليم بوست)
حذر رئيس المجلس الإقليمي لمنطقة الضفة الغربية، يوسي داغان، أمس السبت، أن تصويت الحكومة على اللوائح الداخلية لتحالفها الجديد، قد يزيد من صعوبة تنفيذ ضم مستوطنات الضفة الغربية. 

إن كلمة "السيادة" مفقودة جملةً وتفصيلاً من نص مشروع القرار المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء، كما لا ينص مشروع النص على أي إجراءات محددة للتصويت على السيادة، لأنه يحدد الإجراءات التشغيلية للحكومة، فيما يتعلق بصنع القرار، بما في ذلك في المسائل الدولية. 

والأهم من ذلك، أن النص يوضح أن جدول أعمال الحكومة يجب أن يحظى بموافقة مشتركة من كل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ورئيس الوزراء البديل بيني غانتس، الذي عارض تحركات السيادة من جانب واحد. 

ونصت اتفاقية الائتلاف بين (ليكود) و(أزرق أبيض) على أن نتنياهو لم يكن بحاجة إلى موافقة غانتس للمضي قدماً بـ "الضم". 

ولم يتم ذكر هذا الاتفاق في مسودة مشروع القرار، الذي لا يترك مجالاً لمشروع الضم، للمضي قدماً في تصويت الحكومة دون موافقة غانتس. 

إذا وافقت الحكومة على مسودة قرار الضم، فسوف يضع حداً لـ "إمكانية تطبيق السيادة في الأشهر المقبلة، كما وعد رئيس الوزراء لأن رئيس الوزراء البديل، بيني غانتس، قد صرح بالفعل أنه لن يوافق على تطبيق السيادة دون مفاوضات مع المجتمع العربي، وهذا غير ممكن في هذا الوقت". 

لقد تم خداع الناخبين، قال داغان: "هذا انهيار أخلاقي كامل"، وأضاف أن نتنياهو انتخب ثلاث مرات في العام الماضي نتيجة تعهده بشدة، داعياً في الوقت ذاته "رئيس الوزراء إلى وقف هذه السخرية الآن، وعدم السماح بالموافقة على اللوائح بهذه الطريقة". 

تسمح اللوائح المقترحة أيضًا لنتنياهو، بالتشاور مع غانتس ووزير الخارجية غابي أشكنازي، بإحضار القضايا الدولية الحساسة والاتفاق على مجلس الوزراء الأمني، بدلاً من الحكومة الكاملة للتصويت، لا يوجد موعد محدد لنتنياهو للوفاء بتعهده قبل الانتخابات، بضم جميع مستوطنات الضفة الغربية، تم تحديد أقرب موعد يمكن فيه لنتنياهو تطبيق السيادة في 1 تموز/ يوليو، ولكن بعد مرور 12 يومًا، لم يتم اتخاذ أي إجراء. 

يفضل نتنياهو تطبيق السيادة على أساس إملاءات خطة "السلام" التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبموافقة الولايات المتحدة، لم تعط إدارة ترامب الضوء الأخضر بعد، لضم إسرائيل من المفترض أن هذه الخطوة، يجب أن تتم قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر، وبعد ذلك من المحتمل أن تنتهي "نافذة الفرص" للضم.

أخبار ذات صلة

وزارة الاتصالات: البريد الفلسطيني بالخليل قدم المزيد من الخدمات في ظل (كورونا)

وزارة الاتصالات: البريد الفلسطيني بالخليل قدم المزيد من الخدمات في ظل (كورونا)

هيئة الأسرى: إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بفيروس (كورونا)

هيئة الأسرى: إصابة الأسير المريض بالسرطان كمال أبو وعر بفيروس (كورونا)

الخارجية: وفاة فلسطيني بفيروس (كورونا) في السعودية

الخارجية: وفاة فلسطيني بفيروس (كورونا) في السعودية

دون موافقة (غانتس).. صحيفة: حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة

دون موافقة (غانتس).. صحيفة: حذف بند يتعلق بفرض السيادة من اللوائح الداخلية للحكومة

الداخلية بغزة تُعلن عن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد بكلية &#34;الرباط&#34; الجامعية

الداخلية بغزة تُعلن عن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد بكلية "الرباط" الجامعية

مصلحة السجون الإسرائيلية تُعلن إصابة أسير فلسطيني بفيروس (كورونا)

مصلحة السجون الإسرائيلية تُعلن إصابة أسير فلسطيني بفيروس (كورونا)

محمد عياش يُناشد الرئيس عباس بتخصيص منح للمتفوقين بالثانوية العامة

محمد عياش يُناشد الرئيس عباس بتخصيص منح للمتفوقين بالثانوية العامة

استهداف موقع لـ (القسام) بهجمات إلكترونية

استهداف موقع لـ (القسام) بهجمات إلكترونية

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

وزارة الاتصالات: البريد الفلسطيني بالخليل قدم المزيد من الخدمات في ظل (كورونا)

وزارة الاتصالات: البريد الفلسطيني بالخليل قدم المزيد من الخدمات في ظل (كورونا)

الداخلية بغزة تُعلن عن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد بكلية &#34;الرباط&#34; الجامعية

الداخلية بغزة تُعلن عن فتح باب التسجيل للطلبة الجدد بكلية "الرباط" الجامعية

مصلحة السجون الإسرائيلية تُعلن إصابة أسير فلسطيني بفيروس (كورونا)

مصلحة السجون الإسرائيلية تُعلن إصابة أسير فلسطيني بفيروس (كورونا)

محمد عياش يُناشد الرئيس عباس بتخصيص منح للمتفوقين بالثانوية العامة

محمد عياش يُناشد الرئيس عباس بتخصيص منح للمتفوقين بالثانوية العامة

الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة الخليل

الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة الخليل

أسعار الفواكه والخضروات بغزة لليوم الأحد

أسعار الفواكه والخضروات بغزة لليوم الأحد

الطيرة بأراضي 48: الجرافات الإسرائيلية تهدم قاعة أفراح واندلاع مواجهات مع الأهالي

الطيرة بأراضي 48: الجرافات الإسرائيلية تهدم قاعة أفراح واندلاع مواجهات مع الأهالي

أحمد حلس يهنئ طلبة الثانوية العامة الناجحين

أحمد حلس يهنئ طلبة الثانوية العامة الناجحين

منوعات

أورتيجا يُعلن خبراً حزيناً لجمهوره: &#34;كل واحد بقى لوحده&#34;

أورتيجا يُعلن خبراً حزيناً لجمهوره: "كل واحد بقى لوحده"

هل تنبأت رجاء الجداوي بوفاتها؟

هل تنبأت رجاء الجداوي بوفاتها؟

وفاة فنان عراقي شهير بعد إصابته بـ(كورونا)

وفاة فنان عراقي شهير بعد إصابته بـ(كورونا)

إحالة نيشان للمحاكمة بسبب ماقاله عن &#34;أردوغان&#34;.. وهؤلاء النجوم يساندونه

إحالة نيشان للمحاكمة بسبب ماقاله عن "أردوغان".. وهؤلاء النجوم يساندونه

شاهد: زين كرزون في أول ظهور مع خطيبها

شاهد: زين كرزون في أول ظهور مع خطيبها

نانسي عجرم وزوجها يرويان تفاصيل لأول مرة عن قتيل الفيلا بوثائقي قريباً

نانسي عجرم وزوجها يرويان تفاصيل لأول مرة عن قتيل الفيلا بوثائقي قريباً

زوجة ويل سميث تعترف له بعلاقتها مع مغني الراب أوغست السينا

زوجة ويل سميث تعترف له بعلاقتها مع مغني الراب أوغست السينا

محامي الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها يفجر مفاجأة جديدة

محامي الفنانة عبير بيبرس قاتلة زوجها يفجر مفاجأة جديدة

إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان ونجله أبهشيك باتشان بفيروس (كورونا)

إصابة الممثل الهندي أميتاب باتشان ونجله أبهشيك باتشان بفيروس (كورونا)

هيفاء وهبى تكشف كواليس جديدة بأزمتها مع مدير أعمالها وتستنجد بوزارة العدل المصرية

هيفاء وهبى تكشف كواليس جديدة بأزمتها مع مدير أعمالها وتستنجد بوزارة العدل المصرية

عربي

تواصل مفاوضات سد النهضة وأنباء عن توافق حول قضيتين خلافيتين

تواصل مفاوضات سد النهضة وأنباء عن توافق حول قضيتين خلافيتين

الجيش الليبي يُحدد شروط فتح حقول وموانئ النفط

الجيش الليبي يُحدد شروط فتح حقول وموانئ النفط

تونس: تحرك برلماني قوي لعزل الغنوشي

تونس: تحرك برلماني قوي لعزل الغنوشي

مصر: 923 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ووفاة 67 خلال 24 ساعة الماضية

مصر: 923 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ووفاة 67 خلال 24 ساعة الماضية