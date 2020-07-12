استهداف موقع لـ (القسام) بهجمات إلكترونية





وأوضح الجناح العسكري لحركة (حماس) أنهم فقدوا السيطرة على أحد مواقعهم الإلكترونية، واختراق صفحة التبرع، حيث أدى الهجوم لنشر "بيانات كاذبة، تهدف إلى محاصرة الزوار".





وتابع البيان "سنواصل الصراخ بصوت الحقيقة في مواجهة الاحتلال الإجرامي، ولن نتوقف عن مقاومته في كل مجال، وسنبذل قصارى جهدنا؛ لتوصيل رسالتنا إلى جميع شعوب العالم الحرة"، مشددة بالقول: إن "العدو يحاول إسكات صوتنا بأي طريقة كانت، ولكنه واهم".

رام الله - دنيا الوطنقالت كتائب (القسام) الجناح المسلح لحركة (حماس)، أمس السبت: إن موقعها الإلكتروني، تعرّض لسلسلة هجمات إلكترونية، منذ يوم الخميس، بحسب ما ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست).وأكدت الكتائب في بيان لها، أن مهندسيها "ما زالوا يقاتلون هذه الهجمات" وكانوا قادرين على السيطرة على معظمها، ويعملون الآن على إصلاح الأضرار التي تسببت بها، وذكر البيان، أن الهجمات "تواطأت مع العدو وشركات البريد الإلكتروني الكبرى، والمجالات العالمية".