الاحتلال يعتقل مواطنين من محافظة الخليل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.



وقالت مصادر أمنية ومحلية، للوكالة الفلسطينية الرسمية، إن قوات الاحتلال، اعتقلت من بلدة يطا جنوب الخليل، عيسى علي أبو عرام، ومن مخيم الفوار، سراج إسحاق ابو هشهش.



كما داهمت قوات الاحتلال، عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجز عسكرية على مدخل بلدتي إذنا ودورا، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشتها، ودققت في بطاقات راكبيها.