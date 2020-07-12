أسعار الفواكه والخضروات بغزة لليوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الفواكه والخضروات بغزة لليوم الأحد:
أسعار الفواكه:
صبر: 12- 15 (حبّة) = 10 شواكل.
تفاح : 5 شواكل.
عنب: 1ك = 5 شواكل.
خوخ أبو فروة: 1 ك = 4 – 5 شواكل.
جودة أقل: 3 ك = 10 شواكل.
خوخ ملس: 3 – 3.5 ك = 10 شواكل.
أجاص : 5 – 6 شواكل.
أجاص صغير: 3ك = 10 شواكل.
مانجا شيلي: 7 – 8 شواكل.
كيوي: 1 ك = 5 شواكل.
الذرة: 7 – 10 كوز = 5 شواكل.
سانتروزة: 1ك = 6 – 7 شواكل.
أسعار الخضروات:
تومة (وقية): 3 شواكل.
فلفل أخضر: 1ك = 2 شيكل
فلفل رومي: 3 – 4 شواكل.
خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
خيار حمامات : 10 ك = 10 شواكل.
بندورة: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
بطاطا بلدية: 5 ك = 10 شواكل.
بطاطا ثلاجات: 7 ك = 10 شواكل.
بطاطا حلوة: 1 ك = 2 شيكل
بامية بلدية : 8 شواكل.
بامية مصرية: 6 شواكل.
ملوخية: 1 ك = 2 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
جودة أقل: 3ك = 10 شواكل.
بصل بلدي: 1 ك = 1 شيكل
باذنجان بلدي: 1 ك = 1 شيكل
و3ك = 2 شيكل
كوسا: 1 ك = 1 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 شيكل
لوبياء: 1ك = 3 شواكل.
فقوس: 5 ك = 10 شواكل.
ملفوف أحمر (صغير): 2 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
فلفل أحمر (بكسة): 15 – 20 شيكلاً.
جاءت أسعار الفواكه والخضروات بغزة لليوم الأحد:
أسعار الفواكه:
صبر: 12- 15 (حبّة) = 10 شواكل.
تفاح : 5 شواكل.
عنب: 1ك = 5 شواكل.
خوخ أبو فروة: 1 ك = 4 – 5 شواكل.
جودة أقل: 3 ك = 10 شواكل.
خوخ ملس: 3 – 3.5 ك = 10 شواكل.
أجاص : 5 – 6 شواكل.
أجاص صغير: 3ك = 10 شواكل.
مانجا شيلي: 7 – 8 شواكل.
كيوي: 1 ك = 5 شواكل.
الذرة: 7 – 10 كوز = 5 شواكل.
سانتروزة: 1ك = 6 – 7 شواكل.
أسعار الخضروات:
تومة (وقية): 3 شواكل.
فلفل أخضر: 1ك = 2 شيكل
فلفل رومي: 3 – 4 شواكل.
خيار بلدي: 6 – 7 ك = 10 شواكل.
خيار حمامات : 10 ك = 10 شواكل.
بندورة: 7 – 8 ك = 10 شواكل.
بطاطا بلدية: 5 ك = 10 شواكل.
بطاطا ثلاجات: 7 ك = 10 شواكل.
بطاطا حلوة: 1 ك = 2 شيكل
بامية بلدية : 8 شواكل.
بامية مصرية: 6 شواكل.
ملوخية: 1 ك = 2 شيكل
ليمون: 1ك = 4 شواكل.
جودة أقل: 3ك = 10 شواكل.
بصل بلدي: 1 ك = 1 شيكل
باذنجان بلدي: 1 ك = 1 شيكل
و3ك = 2 شيكل
كوسا: 1 ك = 1 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 شيكل
لوبياء: 1ك = 3 شواكل.
فقوس: 5 ك = 10 شواكل.
ملفوف أحمر (صغير): 2 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
فلفل أحمر (بكسة): 15 – 20 شيكلاً.
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