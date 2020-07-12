الطيرة بأراضي 48: الجرافات الإسرائيلية تهدم قاعة أفراح واندلاع مواجهات مع الأهالي

صورة ارشيفيه

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، قاعة أفراح في مدينة الطيرة داخل أراضي الـ 1948؛ وذلك بحجة البناء دون ترخيص.



وداهمت الشرطة الإسرائيلية، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، معززة بقوات من الوحدات الخاصة في ساعات الصباح الباكر المدينة، وأغلقت محيط المكان، لتأمين الحماية للجرافات خلال تنفيذ عملية الهدم، ومنعت المواطنين من الاقتراب.



وقام عشرات الشبان، ومجموعة من المتجمهرين بإغلاق أحد الشوارع المؤدي إلى منطقة القاعة، فيما قامت الشرطة الإسرائيلية بالاعتداء عليهم، وقمعهم بقنابل الغاز المسيل للدموع، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط.



يذكر، أنه في نهاية شهر حزيران/ يونيو الماضي، أصدرت المحكمة الإسرائيلية المركزية في اللد، أمراً يقضي بتجميد مؤقت لأمر الهدم الصادر بحق قاعة الأفراح.