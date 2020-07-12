شؤون فلسطينية

أحمد حلس يهنئ طلبة الثانوية العامة الناجحين

أحمد حلس يهنئ طلبة الثانوية العامة الناجحين
احمد حلس
رام الله - دنيا الوطن
تقدم أحمد حلس، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح) مفوض التعبئة والتنظيم في الأقاليم الجنوبية، بأحر التهاني والتبريكات إلى الطلبة الناجحين في امتحانات الثانوية العامة.

وقال حلس، في تصريح مقتضب: إن هذا النجاح والتفوق، ما كان ليتحقق لولا جهدهم ومثابرتهم من أجل اجتياز هذه المرحلة العلمية المهمة.

وتوجه حلس بالتهنئة إلى أهالي الطلبة الناجحين، مؤكداً أن هذا النجاح ثمرة وقوفهم إلى جوار أبنائهم، وحرصهم على توفير أجواء الراحة لهم.

وأشاد حلس بجهود وزارة التربية والتعليم، التي أثمرت هذا النجاح الباهر، سواء في العملية التعليمية أو الامتحانات وإعلان النتائج.

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