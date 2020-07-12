غزة: ثلاثة حوادث سير نتج عنها إصابة واحدة خلال 24 ساعة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، بوجود حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر على كافة المفترقات والشوارع الرئيسية.



وسجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية ثلاثة حوادث سير، نتج عنها إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.



وطالبت المرور قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وترك مسافة أمان وكافية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.



وختمت: في حالة وقوع الحوادث، بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف؛ ضماناً لانسيابية الحركة المرورية، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.