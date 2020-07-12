شؤون فلسطينية

النيابة العامة بغزة تعلن انتهاء التحقيقات بمقتل الطفلة الجمالي

النيابة العامة بغزة تعلن انتهاء التحقيقات بمقتل الطفلة الجمالي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أنهت نيابة غزة الجزئية تحقيقاتها في واقعة مقتل الطفلة آمال الجمالي (11 سنة) في منطقة التفاح شرق محافظة غزة.

ووفق بيان لها، فإن وكيل النيابة المختص قام منذ اللحظة الأولى لإشعاره بالواقعة بالانتقال إلى مسرح الجريمة ومعاينته، ومن ثم سماع أقوال الشهود، وتكليف المباحث العامة بالتحري عن بعض التفاصيل، وتكليف الأدلة الجنائية بجمع الأدلة وإعداد التقارير اللازمة، بالإضافة إلى إشرافه على تشريح جثة الطفلة لدى دائرة الطب الشرعي، واستجواب المتهم بالقتل.

وفور انتهاء تدقيق ملف القضية من الجهات المختصة في النيابة العامة، ستحيل المتهم إلى القضاء، والمطالبة بإيقاع أشد العقوبة بحقه وفقاً للقانون.

وخلال التحقيقات لم يثبت للنيابة العامة أيٍ من الادعاءات التي أثيرت في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل النشطاء بشأن الواقعة وخلفياتها، الأمر الذي أدى إلى نشر الإشاعات وإثارة الرأي العام حول دور الجهات الرسمية.

وأمر النائب العام، فتح تحقيق مستقل حول بث الإشاعات وإثارة الرأي العام ونشر أخبار مضللة ومكذوبة للجمهور، وسيتم التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت بحقه ذلك.

ودعت النيابة العامة أبناء شعبنا، وخاصة نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، إلى تحري الدقة في النقل والنشر، وعدم الانجرار إلى نقل الإشاعات وتضليل الرأي العام، ومتابعة المعلومات من الجهات المختصة.

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