"الصحة": وفاة سيدة من الخليل بفيروس (كورونا) وعدد وفيات السبت 6
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة في وقت متأخر من مساء اليوم السبتن وفاة سيدة في الخمسينيات من العمر، إثر اصابتها بفيروس (كورونا).
أعلنت وزارة الصحة في وقت متأخر من مساء اليوم السبتن وفاة سيدة في الخمسينيات من العمر، إثر اصابتها بفيروس (كورونا).
وقالت الوزارة إن المواطنة من "بيت أولا" بمحافظة الخليل، ليرتفع عدد الوفيات اليوم إلى ست، بينها خمس في محافظة الخليل وواحدة في محافظة بيت لحم.
كما وصل عدد الوفيات بفيروس (كورونا) منذ تفشي الفيروس في فلسطين، إلى 36.
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