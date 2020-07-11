مصر: 923 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ووفاة 67 خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت مصر اليوم السبت، 923 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
سجلت مصر اليوم السبت، 923 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.
كما سجلت وزارة الصحة والسكان في البلاد، عن وفاة 67 حالة، ليرتفع عدد حالات الوفاة 3769 حالة.
وأضافت: أن عدد الحالات التي تم شفاؤها ارتفع ليصبح 23876 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم هو 81158 حالة.
وأضافت: أن عدد الحالات التي تم شفاؤها ارتفع ليصبح 23876 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم هو 81158 حالة.
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