مصر: 923 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ووفاة 67 خلال 24 ساعة الماضية





كما سجلت وزارة الصحة والسكان في البلاد، عن وفاة 67 حالة، ليرتفع عدد حالات الوفاة 3769 حالة.



وأضافت: أن عدد الحالات التي تم شفاؤها ارتفع ليصبح 23876 حالة، مشيراً إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس (كورونا) المستجد حتى اليوم هو 81158 حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجلت مصر اليوم السبت، 923 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.