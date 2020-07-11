مصرع طفل دعساً في حادث سير جنوب نابلس

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

لقي طفل يبلغ من العمر (5 سنوات)، من بلدة بيتا جنوبي نابلس مصرعه، نتيجة حادث سير دعس وقع في بلدته مساء اليوم.



وذكر الناطق الاعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن الشرطة تلقت بلاغاً عن وصول الطفل بحالة حرجة نتيجة تعرضه لحادث سير دعس في البلدة وأعلن الاطباء عن وفاته لاحقاً.



وأكد ارزيقات أن الشرطة باشرت التحقيق للوقوف على تفاصيل وملابسات الحادث وتم إبلاغ النيابة العامة.