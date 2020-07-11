"الصحة": طفل مصاب بفيروس (كورونا) حالته سيئة وهناك 80 إصابة من الكوادر الطبية

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة مساء اليوم السبت: إن هناك طفلاً من مدينة طولكرم، عمره (6 سنوات)، أصيب بفيروس (كورونا)، وحالته سيئة.



وأضاف في مقابلة عبر (تلفزيون فلسطين): أن الطفل متواجد في العناية المكثفة، ولم يكن يعان من أمراض، ولكن نسبة التنفس لديه كانت سئية، وتم نقله للمستشفى العسكري، وسيتم نقله لمستشفى "هوغو تشافيز".



وتابع الشخرة أن ثماني حالات مصابة بفيروس (كورونا) موصولة بأجهزة التنفس في المستشفيات المختلفة.



وقال الناطق باسم وزارة الصحة: إن عدد الكوادر الطبية المصابة بفيروس (كورونا) 80، وهناك طواقم مصابة من المختبرات، وهناك بعض الأطباء يقومون بواجبهم على أكمل وجه.



وأعرب الشخرة عن أمله في أن يساعد المواطنين الكوادر الطبية، من خلال تنفيذ والالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الوقائية.



وفيما يتعلق بإمكانية تمديد الإغلاق في محافظات الضفة، قال الشخرة: إنه سيتم تقديم توصيات للجنة الوبائية إن كان سيطلب بتمديد الإغلاق أو لا، وهذه التوصيات سترفعها وزيرة الصحة مي الكيلة لرئيس الوزراء، وبعد يتم اتخاذ القرار.



وأضاف: نحن بحاجة إلى إغلاقات في بعض المناطق، من أجل إنهاء الخارطة الوبائية في بعض المناطق.



وقال الناطق باسم وزارة الصحة: إنه لم نصل للذروة بإصابات فيروس (كورونا)، مشيراً إلى أنه كان لدينا تكدس في العينات، والحالات يمكن أن تزداد.