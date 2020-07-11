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"الخارجية": لا وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية بصفوف الجاليات الفلسطينية

"الخارجية": لا وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية بصفوف الجاليات الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين تسجيل 175 حالة وفاة، و3472 أصابة بفيروس (كورونا)، المستجد، في صفوف الجاليات الفلسطينية بالخارج.

وأضافت في تقريرها اليومي، اليوم السبت الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هناك 1476 حالة تعافٍ في صفوف جالياتنا في العالم، مشيرةً إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة في صفوف جالياتنا، خلال 25 ساعة الماضية.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل ثلاث إصابات جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في ولاية "ميتشغن"، ليرتفع عدد الإصابات إلى 1908، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة، ليبقى عدد الوفيات 64.

وأكد فريق العمل المختص بمتابعة الأوضاع الصحية للجاليات الفلسطينية حول العالم منذ بدء جائحة (كورونا) أنه لم يتم تسجيل أية وفاة أو إصابة في صفوف جالياتنا في جميع دول العالم، باستثناء الجالية في الولايات المتحدة.

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