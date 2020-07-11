"الخارجية": نعمل على مدار الساعة لاستكمال إجلاء المزيد من رعايا فلسطين العالقين





وأضاف وفق تقرير لوزارة الخارجية وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه يواصل متابعته لتسهيل الحجوزات وحل المشاكل وتذليل الصعوبات أمامهم، وذلك لتأمين صعودهم إلى طائرات الاجلاء ووصولهم إلى ارض الوطن بشكل صحي وآمن ومريح.



كما يتابع الفريق على مدار الساعة عملية إجلاء العالقين في الوطن منذ ما قبل الجائحة، ممن انقطعوا عن أعمالهم ودراستهم وأسرهم في دول أخرى، ويقدم الفريق جميع التسهيلات والمعلومات الضرورية لهم من أجل تأمين سفرهم عبر معبر الكرامة بعد حصولهم على الأذونات والموافقات الرسمية المطلوبة.



رام الله - دنيا الوطنأكد فريق العمل المختص بمتابعة جميع الترتيبات والتفاصيل المتعلقة بحملة "عودة الأحباب" إلى أرض الوطن، انه يعمل على مدار الساعة لاستكمال إجلاء المزيد من رعايا دولة فلسطين العالقين حول العالم.