الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق تسعة محلات تجارية لعدم الالتزام بالتعليمات بسلفيت

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة وبمساندة الأجهزة الأمنية اليوم تسعة محلات تجارية لعدم التزامهم بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في محافظة سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات الشرطة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم إغلاق تسعة محلات تجارية في المحافظة .



وفي سياق متصل تم تحرير مخالفات بحق غير الملتزمين بلبس الكمامة والقفازات، كما وتم التفتيش على 45 منشأة ومحلاً، والتأكد من التزامهم بإجراءات السلامة العامة حسب قرار رقم 18 الصادر عن مجلس الوزراء الخاص بمكافحة فيروس (كورونا)، وتم حجز مركبة إدارياً واتحاذ الإجراءات القانونية بحق سائقها.