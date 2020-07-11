نقابة الصحفيين: الطريقة التي اعتقل بها الصحفي الكحلوت مرفوضة

قال نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إن الطريقة التي اعتقلت بها الشرطة في قطاع غزة الزميل الصحفي أسامة الكحلوت مرفوضة.



وأضاف الأسطل، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "منذ صباح اليوم تابعنا الموضوع مع عدة جهات وتواصلنا مع العائلة وعرفنا الأسباب التي اعتقل على خلفيتها وغداً سنتواصل مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان من أجل استكمال خطوات الافراج عنه".



وتابع الأسطل: "كان الأحرى اصدار قرار من النيابة والتواصل مع نقابة الصحفيين وإبلاغها بأي شكوى بخصوص أي زميل ارتكب أي مخالفة صحفية الطريقة مرفوضة".



وأكمل الأسطل: "نحن كنقابة لن نصدر قرارنا إلا بعد التقاء محامي مستقل بالزميل اسامة ومعرفة بالضبط ما هي الخلفيات التي اعتقل على أساسها وهل بيان الشرطة سليم أم هناك ثغرات بالموضوع".



واستكمل: "الأحرى اصدار قرار من النيابة العامة ولم يتم اخطار نقابة الصحفيين كجهة ممثلة للصحفيين بأي مخالفات ارتكبها الزميل أسامة الكحلوت وإن كان هناك مخالفات من الزميل سيكون لنا إجراءاتنا ولكن يجب أن نتأكد أن هناك مخالفات بالفعل".





الجدير ذكره، أن الشرطة في غزة أعلنت إحالة الصحفي أسامة الكحلوت إلى النيابة العامة، متهمةً إياه بتحريض مواطن على إحراق نفسه وتصويره.

خاص دنيا الوطن