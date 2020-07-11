مباشر | تطورات الحالة الوبائية في محافظات الضفة الغربية

دولي

فيديو.. مسيرة كبيرة في تل أبيب احتجاجاً على سياسة الحكومة الإسرائيلية اقتصادياً

فيديو.. مسيرة كبيرة في تل أبيب احتجاجاً على سياسة الحكومة الإسرائيلية اقتصادياً
مسيرة في تل أبيب
رام الله - دنيا الوطن
تظاهر في ميدان رابين، بتل أبيب مساء اليوم، الآلاف من المحتجين المستقلين وأصحاب المصالح التجارية والمهن الحرة احتجاجاً، على عدم تلقيهم المساعدة من الحكومة الإسرائيلية، في ظل أزمة (كورونا) التي ألحقت بهم أضراراً جسيمة.

وقام حوالي 300 من أفراد الشرطة بتأمين التظاهرة الحاشدة علما بأن هناك صعوبة في الحفاظ على تعليمات وزارة الصحة بشأن التباعد الاجتماعي.

وأكد منطمو التظارة أنها ليست حزبية وغير موجهة سياسياً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأفيد أنه تم إبعاد متظاهرين رفعوا شعارات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما رفض المنظمون طلب رئيس حزب (هناك مستقبل) المعارض، يئير لابيد، ورئيس حزب (تيليم)، موشيه يعالون إلقاء كلمة أمام المتظاهرين.

وقال يعلون ولابيد إنهما أرادا التظاهر فقط، إلا أنهما قررا احترام طلب المنظمين ولم يشاركا في التظاهرة.

وبدوره قال رئيس الوزراء البديل، وزير الجيش، بيني غانتس إن المتظاهرين يعبرون عن ضائقة حقيقية ومحقة، وإن على الحكومة الإصغاء لهم والعمل على إيجاد حلول لمحنتهم.

وأضاف أنه أبلغ نتنياهو ووزير المالية كاتس، بأن حزبه يطالب ببلورة سياسة اقتصادية واسعة النطاق، من شأنها أن تشجع النمو وعدم الاكتفاء بحلول مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر فقط.

 

أخبار ذات صلة

إسرائيل تواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل تواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

انفجار غاز يهز مبنى في العاصمة الإيرانية

انفجار غاز يهز مبنى في العاصمة الإيرانية

إندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

إندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

روحاني يوجه دعوة للإيرانيين بعد تزايد كبير في إصابات ووفيات (كورونا)

روحاني يوجه دعوة للإيرانيين بعد تزايد كبير في إصابات ووفيات (كورونا)

سيول وانهيارات أرضية تودي بحياة 23 شخصاً في نيبال

سيول وانهيارات أرضية تودي بحياة 23 شخصاً في نيبال

(نيويورك تايمز): الضربات الأخيرة في ايران عمل أمريكي إسرائيلي مشترك

(نيويورك تايمز): الضربات الأخيرة في ايران عمل أمريكي إسرائيلي مشترك

جنوب إفريقيا.. مقتل 5 أشخاص واحتجاز رهائن في نزاع بكنيسة

جنوب إفريقيا.. مقتل 5 أشخاص واحتجاز رهائن في نزاع بكنيسة

طوكيو تشهد ارتفاعاً متواصلاً في الإصابات اليومية بـ (كورونا)

طوكيو تشهد ارتفاعاً متواصلاً في الإصابات اليومية بـ (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق تسعة محلات تجارية لعدم الالتزام بالتعليمات بسلفيت

الشرطة والأجهزة الأمنية تغلق تسعة محلات تجارية لعدم الالتزام بالتعليمات بسلفيت

عكرمة صبري يدعو للاهتمام بقضية القدس مع مقاومة مشروع الضم

عكرمة صبري يدعو للاهتمام بقضية القدس مع مقاومة مشروع الضم

الرئيس عباس يهنئ وزير التربية بنجاح امتحانات الثانوية العامة رغم التحديات الكبيرة

الرئيس عباس يهنئ وزير التربية بنجاح امتحانات الثانوية العامة رغم التحديات الكبيرة

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجنوب إفريقي

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجنوب إفريقي

لمواجهة فيروس (كورونا).. الكيلة توعز بتوفير احتياجات &#34;الجلزون&#34; من الناحية الطبية

لمواجهة فيروس (كورونا).. الكيلة توعز بتوفير احتياجات "الجلزون" من الناحية الطبية

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أجواء الفرحة داخل بيت الطالبة المتفوقة ديانا سمارة

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أجواء الفرحة داخل بيت الطالبة المتفوقة ديانا سمارة

الجيش الإسرائيلي يعلن إعادة ثلاثة &#34;متسللين&#34; للقطاع اعتقلهم عصراً

الجيش الإسرائيلي يعلن إعادة ثلاثة "متسللين" للقطاع اعتقلهم عصراً

&#34;الصحة&#34; تنفذ جولة تفتيشية على أماكن إنتاج &#34;البوظة والأيس كريم&#34; بمحافظة غزة

"الصحة" تنفذ جولة تفتيشية على أماكن إنتاج "البوظة والأيس كريم" بمحافظة غزة

منوعات

ماهي التعليقات التي أغضبت سلاف فواخرجي أثناء بث مباشر مع ابنها &#34;علي&#34;؟

ماهي التعليقات التي أغضبت سلاف فواخرجي أثناء بث مباشر مع ابنها "علي"؟

لا يتابع أفلامه وهذا الممثل الوحيد الذي يُضحكه.. ست حقائق طريفة عن حسن حسني

لا يتابع أفلامه وهذا الممثل الوحيد الذي يُضحكه.. ست حقائق طريفة عن حسن حسني

الموت يغيب المنتجة الفلسطينية مي مسحال.. ونجوم مصر ينعونها بكلمات مؤثرة

الموت يغيب المنتجة الفلسطينية مي مسحال.. ونجوم مصر ينعونها بكلمات مؤثرة

هل أوصت رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري؟

هل أوصت رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري؟

مذكرات مايكل جاكسون السرية تكشف عن هوسه بهذه الفكرة العجيبة

مذكرات مايكل جاكسون السرية تكشف عن هوسه بهذه الفكرة العجيبة

رانيا يوسف تُنفذ كلامها وتنشر صور وبيانات خمسة متحرشين

رانيا يوسف تُنفذ كلامها وتنشر صور وبيانات خمسة متحرشين

عبير بيبرس تتحدث لأول مرة عن جريمة قتلها لزوجها

عبير بيبرس تتحدث لأول مرة عن جريمة قتلها لزوجها

أول رد فعل من أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري على خبر طلاقهما

أول رد فعل من أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري على خبر طلاقهما

وفاة الفنان المصري محمود رضا

وفاة الفنان المصري محمود رضا

هند البحرينية تعلن خطوبتها بطريقة غير مُباشرة

هند البحرينية تعلن خطوبتها بطريقة غير مُباشرة

عربي

ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

العراق: 95 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

العراق: 95 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

صورة.. الجيش المصري يكشف عن &#34;تماسيح&#34; روسية بوضع الاستعداد الهجومي بالبحر المتوسط

صورة.. الجيش المصري يكشف عن "تماسيح" روسية بوضع الاستعداد الهجومي بالبحر المتوسط

الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والوضع لا يحتمل الانتظار

الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والوضع لا يحتمل الانتظار