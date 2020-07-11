فيديو.. مسيرة كبيرة في تل أبيب احتجاجاً على سياسة الحكومة الإسرائيلية اقتصادياً

وقال يعلون ولابيد إنهما أرادا التظاهر فقط، إلا أنهما قررا احترام طلب المنظمين ولم يشاركا في التظاهرة.



وبدوره قال رئيس الوزراء البديل، وزير الجيش، بيني غانتس إن المتظاهرين يعبرون عن ضائقة حقيقية ومحقة، وإن على الحكومة الإصغاء لهم والعمل على إيجاد حلول لمحنتهم.





وأضاف أنه أبلغ نتنياهو ووزير المالية كاتس، بأن حزبه يطالب ببلورة سياسة اقتصادية واسعة النطاق، من شأنها أن تشجع النمو وعدم الاكتفاء بحلول مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر فقط.









رام الله - دنيا الوطنتظاهر في ميدان رابين، بتل أبيب مساء اليوم، الآلاف من المحتجين المستقلين وأصحاب المصالح التجارية والمهن الحرة احتجاجاً، على عدم تلقيهم المساعدة من الحكومة الإسرائيلية، في ظل أزمة (كورونا) التي ألحقت بهم أضراراً جسيمة.وقام حوالي 300 من أفراد الشرطة بتأمين التظاهرة الحاشدة علما بأن هناك صعوبة في الحفاظ على تعليمات وزارة الصحة بشأن التباعد الاجتماعي.وأكد منطمو التظارة أنها ليست حزبية وغير موجهة سياسياً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).وأفيد أنه تم إبعاد متظاهرين رفعوا شعارات ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما رفض المنظمون طلب رئيس حزب (هناك مستقبل) المعارض، يئير لابيد، ورئيس حزب (تيليم)، موشيه يعالون إلقاء كلمة أمام المتظاهرين.