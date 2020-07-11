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دولي

إسرائيل تواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل تواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت إسرائيل اليوم السبت، تسجيل أرقام عالية في عدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 1.198 إصابة خلال 24 ساعة، ليرتفع عدد المصابين بالفيروس إلى 37.464 مصاباً.

ومن بين الإصابات، 134 بحالة خطيرة، فيما وصل عدد الوفيات 354.

يأتي ذلك في الوقت الذي تظاهر فيه، في ميدان رابين، بتل ابيب مساء اليوم، الآلاف من المحتجين المستقلين وأصحاب المصالح التجارية والمهن الحرة احتجاجاً، على عدم تلقيهم المساعدة من الحكومة في ظل أزمة (كورونا) التي ألحقت بهم أضراراً جسيمة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

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