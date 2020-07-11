الشرطة بغزة: أوقفنا مصوراً شجع أحد المواطنين على إيذاء نفسه



كما أوقفت الشرطة وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المواطن (إ، ش) 35 عاماً، قبل تمكنه من إيذاء نفسه بعدما سكب البنزين على جسده.



وقد تمت إحالة المصوّر (أ، ك) 36 عاماً، والمواطن المذكور إلى النيابة، لاستكمال الإجراءات القانونية بحقّهما.

رام الله - دنيا الوطنأوقفت الشرطة بغزة، مُصوراً شجّع أحد المواطنين على إيذاء نفسه، واتفق معه على تصويره أثناء قيامه بإحراق نفسه في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة.