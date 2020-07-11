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دولي

انفجار غاز يهز مبنى في العاصمة الإيرانية

انفجار غاز يهز مبنى في العاصمة الإيرانية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت إدارة الإطفاء الإيرانية، مساء اليوم السبت، إن انفجار غاز هز مبنى في العاصمة طهران.

وأضافت إدارة الإطفاء أن شخصاً أصيب في الانفجار، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم السبت، أفادت أن سلسلة الانفجارات التي شهدتها إيران خلال الأسابيع الأخيرة جاءت نتيجة للتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في إطار استراتيجية مشتركة للرد بحزم على "التهديد الإيراني".

ونقلت الصحيفة في تقرير مسهب عن مصادر كبيرة في تل أبيب وواشنطن، أن الدولتين تعاونتا في استهداف مواقع عسكرية حساسة في إيران، بما فيها منشأة لتخصيب اليورانيوم قرب "نطنز" وقاعدة صواريخ قرب "بارتشين" جنوبي العاصمة الإيرانية، وقاعدة للحرس الثوري إلى الجنوب من طهران، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الهدف من التعاون الجديد هو "ضعضعة النظام الإيراني" والتوضيح له أنه تم خرق حتى القواعد النووية والصاروخية الأكثر سرية له. 

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