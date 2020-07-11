ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

سجل الأردن اليوم السبت، ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجدّ، جميعها غير محليّة.



وجاءت الإصابات على النحو التالي، وفق ما قالت وزارة الصحة، حالتان لأردنيين قادميين من السعودية، وهما في فنادق الحجر، بالإضافة إلى حالة لسائق شاحنة أردني، قادم عبر حدود العمري.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 1176 حالة، فيما سُجِّلت أيضا خمس حالات شفاء، اليوم السبت، جميعها في مستشفى الأمير حمزة، وإجراء 5808 فحصاً مخبريّا.





ويصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 460383 فحصاً.





رام الله - دنيا الوطن