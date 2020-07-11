الرئيس عباس يهنئ وزير التربية بنجاح امتحانات الثانوية العامة رغم التحديات الكبيرة

احتفالات بنتائج الثانوية العامة

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رام الله - دنيا الوطن

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، مهنئا إياه بنجاح امتحانات الثانوية العامة لهذا العام رغم التحديات الكبيرة التي واجهتنا.



وأشاد الرئيس عباس خلال الاتصال الهاتفي، بطواقم الوزارة، لما بذلوه من جهود لإنجاح الثانوية العامة، وتمكين الطلبة من اتمام امتحاناتهم بيسر وأمان، في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر فيها فلسطين، وانتشار جائحة (كورونا)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وهنأ الرئيس الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، وتمنى لهم مزيدا من التقدم.



وحيا الرئيس الطلبة المتفوقين، متمنيا سيادته، التوفيق في المرة المقبلة للطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في هذه الدورة.