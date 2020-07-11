تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجنوب إفريقي

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رام الله - دنيا الوطن

جرى اتصال هاتفي، مساء اليوم السبت، بين الرئيس محمود عباس، ورئيس جنوب افريقيا، سيريل رامافوزا.



وأعرب الرئيس عباس عن شكره للرئيس رامازوفا، على دعم بلاده اللامحدود لشعبنا الفلسطيتي وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، مثمنا مواقف جنوب افريقيا الرافضة للاحتلال الاسرائيلي وضم أية أراض فلسطينية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأطلع الرئيس، نظيره الجنوب أفريقي على آخر المستجدات السياسية، والمخططات الإسرائيلية الأميركية لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، الأمر المرفوض فلسطينيا وعربيا ودوليا باعتباره يشكل انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية، وينهي العملية السياسية برمتها.



وأشار إلى الموجة الثانية من جائحة فيروس (كورونا) التي تضرب الأراضي الفلسطينية، والإجراءات الفلسطينية المتخذة للحد من انتشارها، مثمنا الجهود التي قامت بها جنوب إفريقيا في هذا المجال.



بدوره، أكد الرئيس الجنوب أفريقي، موقف بلاده الداعم للقضية الفلسطينية، واستعدادها الدائم لدعم فلسطين في المحافل الدولية، وذلك من خلال رئاستها للاتحاد التفريقي، وعضويتها في مجلس الأمن.



كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بين الزعيمين، بحث العلاقات الثنائية المميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.