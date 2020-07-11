صور.. مظاهر احتفالية ببيت لحم خارج البروتوكول الصحي الخاص بمواجهة (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنشهدت مدينة بيت لحم اليوم السبت، مظاهر احتفالية كبيرة، بعد الإعلان عن نتائج الثانوية العامة، بالرغم من التحذيرات من الاحتفال خارج البروتوكول الصحي الخاص بمواجهة فيروس (كورونا).ولوحظ من خلال هذه الاحتفالات وتحديداً في الشوارع الرئيسية من المدينة، خروج الطلبة الناجحين وعدد من أسرهم وأصدقائهم، في مواكب بالمركبات، دون اتخاذ الإجراءات الوقائية من التباعد ولبس الكمامات.كما تم إطلاق الألعاب النارية في مدن وبلدات وقرى المدينة، فيما قامت الشرطة بتنظيم حركة المرور، دون أن تتدخل في منع أو وقف هذه المظاهر الاحتفالية.وكان محافظ بيت لحم كامل حميد قرر منع التجمعات والاحتفالات وجولات السيارات، بمناسبة إعلان نتائج التوجيهي، تحت طائلة المسؤولية.