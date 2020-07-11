إصابة 15 شخصاً واعتقال 58 آخرين عقب إعلان نتائج الثانوية العامة بالضفة





كما حجزت عشر مركبات كانت تقوم بالتفحيط وتقلق راحة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر في المحافظة، كما تلقت أيضاً بلاغاً عن إصابة شخصين أثناء استخدامهم للألعاب النارية.





وفي سياق متصل قبضت الشرطة في محافظة نابلس على 14 شخصاً لاستخدامهم الألعاب النارية والتجارة بها وستة أشخاص آخرين بتهمة الإزعاج، وتلقت بلاغاً عن إصابة خمسة أشخاص نتيجة استخدام الألعاب النارية، كما في محافظة الخليل أيضاً ضبطت الشرطة 56 عبوة من الألعاب النارية لدى أحد التجار وأكدت توقيفه تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.



وأضاقت أنه في طولكرم تلقت الشرطة بلاغاً بإصابة أربعة أشخاص بالحروق والجروح للأيدي والوجه بينها إصابة بتر لأصبعين وصلوا إلى المستشفى.





وفي جنين تلقت عمليات الشرطة إشارة عن إصابة ثلاثة أشخاص إصابتان منها نتيجة استخدام الألعاب النارية والثالثة إصابة طفلة بشظية رصاصة أثناء الاحتفال بنتائج الثانوية العامة.





وفي بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، أصيب شخص نتيجة استخدامه للالعاب النارية.



كما وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم مخالفة التعليمات والالتزام بالقانون، كما وأكدت بأنها لن تسمح بتحويل فرحة طلابنا الأعزاء في النجاح إلى أحزان وجراح .





رام الله - دنيا الوطنأصيب 15 شخصاً بإصابات متفاوته نتيجة لاستخدام الالعاب النارية، وإطلاق النار عقب إعلان نتائج الثانوية العامة صباح اليوم .وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الشرطة قبضت في محافظة رام الله والبيرة اليوم على تاجرين يبيعان المفرقعات والألعاب النارية و35 شخصاً أطلقوا الألعاب النارية.