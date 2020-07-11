شؤون فلسطينية

إصابة 15 شخصاً واعتقال 58 آخرين عقب إعلان نتائج الثانوية العامة بالضفة

إصابة 15 شخصاً واعتقال 58 آخرين عقب إعلان نتائج الثانوية العامة بالضفة
مظاهر الاحتفالات بنتائج الثانوية العامة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب 15 شخصاً بإصابات متفاوته نتيجة لاستخدام الالعاب النارية، وإطلاق النار عقب إعلان نتائج الثانوية العامة صباح اليوم .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الشرطة قبضت في محافظة رام الله والبيرة اليوم على تاجرين يبيعان المفرقعات والألعاب النارية و35 شخصاً أطلقوا الألعاب النارية.

كما حجزت عشر مركبات كانت تقوم بالتفحيط وتقلق راحة المواطنين وتعرض حياتهم للخطر  في المحافظة، كما تلقت أيضاً بلاغاً عن إصابة شخصين أثناء استخدامهم للألعاب النارية.

وفي سياق متصل قبضت الشرطة في محافظة نابلس على 14 شخصاً لاستخدامهم الألعاب النارية والتجارة بها وستة أشخاص آخرين بتهمة الإزعاج، وتلقت بلاغاً عن إصابة خمسة أشخاص نتيجة استخدام الألعاب النارية، كما في محافظة الخليل أيضاً ضبطت الشرطة 56 عبوة من الألعاب النارية لدى أحد التجار وأكدت توقيفه تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه. 

وأضاقت أنه في طولكرم تلقت الشرطة بلاغاً بإصابة أربعة أشخاص بالحروق والجروح للأيدي والوجه بينها إصابة بتر لأصبعين وصلوا إلى المستشفى.

وفي جنين  تلقت عمليات الشرطة إشارة عن إصابة ثلاثة أشخاص إصابتان منها نتيجة استخدام الألعاب النارية والثالثة إصابة طفلة بشظية رصاصة أثناء الاحتفال بنتائج الثانوية العامة.

وفي بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، أصيب شخص نتيجة استخدامه للالعاب النارية.

كما وناشدت الشرطة المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم مخالفة التعليمات والالتزام بالقانون، كما وأكدت بأنها لن تسمح بتحويل فرحة طلابنا الأعزاء في النجاح إلى أحزان وجراح .

أخبار ذات صلة

عكرمة صبري يدعو للاهتمام بقضية القدس مع مقاومة مشروع الضم

عكرمة صبري يدعو للاهتمام بقضية القدس مع مقاومة مشروع الضم

الشرطة بغزة: أوقفنا مصوراً شجع أحد المواطنين على إيذاء نفسه

الشرطة بغزة: أوقفنا مصوراً شجع أحد المواطنين على إيذاء نفسه

الرئيس عباس يهنئ وزير التربية بنجاح امتحانات الثانوية العامة رغم التحديات الكبيرة

الرئيس عباس يهنئ وزير التربية بنجاح امتحانات الثانوية العامة رغم التحديات الكبيرة

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجنوب إفريقي

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجنوب إفريقي

صور.. مظاهر احتفالية ببيت لحم خارج البروتوكول الصحي الخاص بمواجهة (كورونا)

صور.. مظاهر احتفالية ببيت لحم خارج البروتوكول الصحي الخاص بمواجهة (كورونا)

لمواجهة فيروس (كورونا).. الكيلة توعز بتوفير احتياجات &#34;الجلزون&#34; من الناحية الطبية

لمواجهة فيروس (كورونا).. الكيلة توعز بتوفير احتياجات "الجلزون" من الناحية الطبية

شاهد: &#34;دنيا الوطن&#34; ترصد أجواء الفرحة داخل بيت الطالبة المتفوقة ديانا سمارة

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أجواء الفرحة داخل بيت الطالبة المتفوقة ديانا سمارة

الجيش الإسرائيلي يعلن إعادة ثلاثة &#34;متسللين&#34; للقطاع اعتقلهم عصراً

الجيش الإسرائيلي يعلن إعادة ثلاثة "متسللين" للقطاع اعتقلهم عصراً

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

عكرمة صبري يدعو للاهتمام بقضية القدس مع مقاومة مشروع الضم

عكرمة صبري يدعو للاهتمام بقضية القدس مع مقاومة مشروع الضم

الرئيس عباس يهنئ وزير التربية بنجاح امتحانات الثانوية العامة رغم التحديات الكبيرة

الرئيس عباس يهنئ وزير التربية بنجاح امتحانات الثانوية العامة رغم التحديات الكبيرة

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجنوب إفريقي

تفاصيل اتصال هاتفي بين الرئيس عباس ونظيره الجنوب إفريقي

الجيش الإسرائيلي يعلن إعادة ثلاثة &#34;متسللين&#34; للقطاع اعتقلهم عصراً

الجيش الإسرائيلي يعلن إعادة ثلاثة "متسللين" للقطاع اعتقلهم عصراً

&#34;الصحة&#34; تنفذ جولة تفتيشية على أماكن إنتاج &#34;البوظة والأيس كريم&#34; بمحافظة غزة

"الصحة" تنفذ جولة تفتيشية على أماكن إنتاج "البوظة والأيس كريم" بمحافظة غزة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بزعم عبور السياج الفاصل مع القطاع

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بزعم عبور السياج الفاصل مع القطاع

أبو بكر: السلطات الاسرائيلية تتعمد ترك اجساد الأسرى مرتعا للأوبئة والامراض القاتلة

أبو بكر: السلطات الاسرائيلية تتعمد ترك اجساد الأسرى مرتعا للأوبئة والامراض القاتلة

ثماني إصابات خلال اعتداء الاحتلال على مواطنين في بلدة العيسوية

ثماني إصابات خلال اعتداء الاحتلال على مواطنين في بلدة العيسوية

منوعات

ماهي التعليقات التي أغضبت سلاف فواخرجي أثناء بث مباشر مع ابنها &#34;علي&#34;؟

ماهي التعليقات التي أغضبت سلاف فواخرجي أثناء بث مباشر مع ابنها "علي"؟

لا يتابع أفلامه وهذا الممثل الوحيد الذي يُضحكه.. ست حقائق طريفة عن حسن حسني

لا يتابع أفلامه وهذا الممثل الوحيد الذي يُضحكه.. ست حقائق طريفة عن حسن حسني

الموت يغيب المنتجة الفلسطينية مي مسحال.. ونجوم مصر ينعونها بكلمات مؤثرة

الموت يغيب المنتجة الفلسطينية مي مسحال.. ونجوم مصر ينعونها بكلمات مؤثرة

هل أوصت رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري؟

هل أوصت رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري؟

مذكرات مايكل جاكسون السرية تكشف عن هوسه بهذه الفكرة العجيبة

مذكرات مايكل جاكسون السرية تكشف عن هوسه بهذه الفكرة العجيبة

رانيا يوسف تُنفذ كلامها وتنشر صور وبيانات خمسة متحرشين

رانيا يوسف تُنفذ كلامها وتنشر صور وبيانات خمسة متحرشين

عبير بيبرس تتحدث لأول مرة عن جريمة قتلها لزوجها

عبير بيبرس تتحدث لأول مرة عن جريمة قتلها لزوجها

أول رد فعل من أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري على خبر طلاقهما

أول رد فعل من أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري على خبر طلاقهما

وفاة الفنان المصري محمود رضا

وفاة الفنان المصري محمود رضا

هند البحرينية تعلن خطوبتها بطريقة غير مُباشرة

هند البحرينية تعلن خطوبتها بطريقة غير مُباشرة

عربي

ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الأردن

العراق: 95 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

العراق: 95 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والوضع لا يحتمل الانتظار

الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والوضع لا يحتمل الانتظار

السعودية تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

السعودية تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)