شؤون فلسطينية

لمواجهة فيروس (كورونا).. الكيلة توعز بتوفير احتياجات "الجلزون" من الناحية الطبية

لمواجهة فيروس (كورونا).. الكيلة توعز بتوفير احتياجات "الجلزون" من الناحية الطبية
خلال زيارة الكيلة للجلزون
رام الله - دنيا الوطن
أوعزت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، بتوفير احتياجات مخيم الجلزون من الناحية الطبية لمواجهة فيروس (كورونا).

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قامت بها وزيرة الصحة برفقة ممثلين عن وكالة الغوث الدولية ومحافظة رام الله والبيرة والعديد من الشخصيات للاطلاع على الوضع العام في المخيم واحتياجاته وأحوال المصابين، بعد تسجيل 78 إصابة مؤكدة بفيورس (كورونا).

وقالت وزيرة الصحة في تصريح نشرته وزارة الصحة عبر (فيسبوك): إن طواقم الطب الوقائي تقوم منذ خمسة أيام برصد الحالة الوبائية وتتبع مخالطي المصابين للسيطرة على انتشار الفيروس داخل المخيم.

وأضافت أنه جرى جمع 700 عينة من مخالطي المصابين لفحصها خلال الأيام الخمسة الماضية.

وقال مدير عام مديرية رام الله والبيرة د. معتصم المحيسن: إن كوادر المديرية توصل الليل بالنهار للحيلولة دون توسع انتشار الفيروس داخل المخيم، مؤكداً أن تعليمات وزيرة الصحة كانت واضحة بعمل كل ما يلزم لمساعدة المخيم والتخفيف عنه.

من جهته، قال أمين سر حركة فتح في مخيم الجلزون ثائر نخلة إن خمس فرق من الطب الوقائي التابع لمديرية صحة رام الله والبيرة قامت على مدار الساعة بتتبع الخارطة الوبائية للمصابين للسطيرة على انتشار الوباء.

وأشار إلى أن وزيرة الصحة قدمت اليوم إلى المخيم للاستماع لملاحظاته سكان المخيم واحتياجاتهم واقتراحاتهم.

وأضاف أن وزيرة الصحة لبت احتياجات المخيم من حجر صحي بسبب المساحة الضيقة للمخيم واحتياجات طبية وأطباء من داخل المخيم تحت إشراف الوزارة، لمواجهة الفيروس وانتشاره.

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