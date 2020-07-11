شؤون فلسطينية

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أجواء الفرحة داخل بيت الطالبة المتفوقة ديانا سمارة

شاهد: "دنيا الوطن" ترصد أجواء الفرحة داخل بيت الطالبة المتفوقة ديانا سمارة
رام الله - دنيا الوطن
رصدت "دنيا الوطن" اليوم السبت، أجواء الفرحة داخل بيت الطالبة المتفوقة، ديانا سمارة والتي نجحت في امتحانات الثانوية العامة،  بمعدل 99.1.

وقالت ديانا في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إنها تريد الالتحاق بجامعة بيرزيت في المرحلة الجامعية.

وعمت أجواء من الفرحة داخل بيتها، حيث قال والد الطالبة: إن الأهل لهم دور كبير في دعم أبنائهم، مشددا على أن الأهل هم من يكملوا الأبناء في حياتهم الدراسية والعملية.

وأضاف: أن ديانا تحب التميز دوماً، لذلك كانت هناك أجواء كثيرة من التوتر داخل البيت أثناء امتحانات الثانوية العامة.

بدورها، قالت والدة الطالبة إنها كانت لا تتوقع أن تكون من العشرة الأوائل، مؤكدة أن ذلك كانت مفاجأة جميلة.

 

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