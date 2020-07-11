الجيش الإسرائيلي يعلن إعادة ثلاثة "متسللين" للقطاع اعتقلهم عصراً





وكان الجيش أعلن اعتقال قبل ثلاثة فلسطينيين عبروا السياج الفاصل من قطاع غزة، نحو الداخل قرب كرم أبو سالم.





رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام إسرائيلية مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي أعاد ثلاثة شبان، للقطاع، كانوا قد تسللوا عبر السياج الفاصل عصر اليوم.وذكر موقع (مفزاك درومي) أن الجيش الإسرائيلي أعاد المتسللين الثلاثة إلى قطاع غزة، و"أعمارهم بين 16 و 19 عامًا".