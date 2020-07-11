قيادي فلسطيني: اللقاء الوطني يضمن تطبيق أي اتفاق بين الفصائل الفلسطينية

قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، إن الرد الطبيعي لمواجهة صفقة "ترامب نتنياهو" تتمثل في تجميع كل الطاقات في اطار استراتيجية وطنية ما يتطلب العمل على انهاء الانقسام واستعادة الوحدة.





وأكد أبو ظريفة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن المطلوب تغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة حزبية في ظل المخاطر التي تشهدها القضية الفلسطينية، والفعل الفلسطيني في الميدان هو الحاسم في مواجهة الصفقة".





وأضاف أبو ظريفة: "المطلوب حوار وطني جاد على مستوى الإطار القيادي نبحث فيه عن سبل إنهاء الانقسام وسبل تطبيق الاتفاقيات الموقعة ووضع الآليات للاستراتيجية التي جرى التوافق عليها في المجلسين الوطني والمركزي".





وأشار أبو ظريفة، إلى أن اللقاء الوطني هو السياج لضمان تطبيق أي اتفاق بين الفصائل الفلسطينية وحركتي فتح وحماس.

خاص دنيا الوطن