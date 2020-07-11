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"الصحة" تنفذ جولة تفتيشية على أماكن إنتاج "البوظة والأيس كريم" بمحافظة غزة

"الصحة" تنفذ جولة تفتيشية على أماكن إنتاج "البوظة والأيس كريم" بمحافظة غزة
رام الله - دنيا الوطن
نفذت وزارة الصحة ممثلة بقسم مراقبة الأغذية الطب الوقائي في محافظة غزة، جولة تفتيشية على أماكن إنتاج "البوظة والأيس كريم" وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الزراعة ومباحث التموين.

وتم زيارة ست منشآت في المحافظة، وكانت الأمور بشكل عام مطمئنة، وفق بيان لـ (مراقبة الأغذية - الطب الوقائي - الإدارة العامة للرعاية الأولية) على صفحتها على (فيسبوك).

وأضافت: أنه تم إعطاء بعض التوجيهات والتعليمات الفنية لهم وحثهم على الاستمرار في تنفيذ كافة الشروط الصحية المطلوبة منهم.






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