العراق: 95 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

سجل العراق اليوم السبت، 95 حالة وفاة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة منذ أن تفشى الفيروس في البلاد، خلال آذار/مارس الماضي، إلى 3055 وفاة.





كما سجل 2734 إصابة جديدة بالفيروس وفق ما ذكر بيان لوزارة الصحة والبيئة في البلاد، ليرتفع المجموع الكلي للإصابات في 75194 إصابة.



وذكر بيان للوزارة أنه:"تم فحص 10377 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في البلاد 671478 نموذجاً".



رام الله - دنيا الوطن