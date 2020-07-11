صورة.. الجيش المصري يكشف عن "تماسيح" روسية بوضع الاستعداد الهجومي بالبحر المتوسط





كما يوجد منها نسخة بحرية تسمى "كا-52" كاتران، ولكن مصر تستخدم النسخة التي تمتلكها في العمليات البحرية أيضا.











رام الله - دنيا الوطننشرت القوات المسلحة المصرية اليوم السبت، لقطات مصورة للمروحيات الهجومية "كاموف-52" في وضع الاستعداد الهجومي، وذلك خلال مناورات "حسم 2020"،.وظهرت المروحيات المصرية "كا-52" روسية الصنع، على متن حاملة المروحيات المصرية "ميسترال" التي تسمى بـ"جمال عبد الناصر"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وتصنف مروحية "كا-52" بين أفضل الطائرات القتالية في العالم، فهي تعمل كمروحيات هجومية، وتستخدم كطائرات حربية متعددة المهام، وتمكنها التقنيات الحديثة التي زودت بها من العمل كمركز اتصال طائر قادر على الاتصال والتنسيق بين الطائرات والمحطات الأرضية.