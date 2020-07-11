عربي

صورة.. الجيش المصري يكشف عن "تماسيح" روسية بوضع الاستعداد الهجومي بالبحر المتوسط

صورة.. الجيش المصري يكشف عن "تماسيح" روسية بوضع الاستعداد الهجومي بالبحر المتوسط
رام الله - دنيا الوطن
نشرت القوات المسلحة المصرية اليوم السبت،  لقطات مصورة للمروحيات الهجومية "كاموف-52" في وضع الاستعداد الهجومي، وذلك خلال مناورات "حسم 2020"،.

وظهرت المروحيات المصرية "كا-52" روسية الصنع، على متن حاملة المروحيات المصرية "ميسترال" التي تسمى بـ"جمال عبد الناصر"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وتصنف مروحية "كا-52" بين أفضل الطائرات القتالية في العالم، فهي تعمل كمروحيات هجومية، وتستخدم كطائرات حربية متعددة المهام، وتمكنها التقنيات الحديثة التي زودت بها من العمل كمركز اتصال طائر قادر على الاتصال والتنسيق بين الطائرات والمحطات الأرضية.

كما يوجد منها نسخة بحرية تسمى "كا-52" كاتران، ولكن مصر تستخدم النسخة التي تمتلكها في العمليات البحرية أيضا.


أخبار ذات صلة

العراق: 95 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

العراق: 95 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والوضع لا يحتمل الانتظار

الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والوضع لا يحتمل الانتظار

السعودية تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

السعودية تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الصحة الأردنية تُؤكد أن الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة

الصحة الأردنية تُؤكد أن الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة

حاولوا إنقاذ طفل.. غرق 11 شخصاً في &#34;شاطئ الموت&#34; بالاسكندرية

حاولوا إنقاذ طفل.. غرق 11 شخصاً في "شاطئ الموت" بالاسكندرية

مسودة &#34;اتفاق جديد&#34; للأزمة اليمنية.. هذه بنودها

مسودة "اتفاق جديد" للأزمة اليمنية.. هذه بنودها

الكويت تنصح بعدم السفر إلى الخارج بسبب (كورونا)

الكويت تنصح بعدم السفر إلى الخارج بسبب (كورونا)

السودان يُقرر إلغاء حد الردة ويسمح لغير المسلمين بشرب الخمور

السودان يُقرر إلغاء حد الردة ويسمح لغير المسلمين بشرب الخمور

التعليقات

الدنيا حكايات

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

رسالة مفتوحة للرئيس عبد الفتاح السيسي

شؤون فلسطينية

&#34;الصحة&#34; تنفذ جولة تفتيشية على أماكن إنتاج &#34;البوظة والأيس كريم&#34; بمحافظة غزة

"الصحة" تنفذ جولة تفتيشية على أماكن إنتاج "البوظة والأيس كريم" بمحافظة غزة

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بزعم عبور السياج الفاصل مع القطاع

قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة مواطنين بزعم عبور السياج الفاصل مع القطاع

أبو بكر: السلطات الاسرائيلية تتعمد ترك اجساد الأسرى مرتعا للأوبئة والامراض القاتلة

أبو بكر: السلطات الاسرائيلية تتعمد ترك اجساد الأسرى مرتعا للأوبئة والامراض القاتلة

ثماني إصابات خلال اعتداء الاحتلال على مواطنين في بلدة العيسوية

ثماني إصابات خلال اعتداء الاحتلال على مواطنين في بلدة العيسوية

محافظ قلقيلية: نتائج جميع عينات المخالطين التي سحبت أمس سلبية

محافظ قلقيلية: نتائج جميع عينات المخالطين التي سحبت أمس سلبية

الهيئة المستقلة: قمنا بزيارة السويطي لدى نظارة مباحث الخليل والاطمئنان على ظروف توقيفه

الهيئة المستقلة: قمنا بزيارة السويطي لدى نظارة مباحث الخليل والاطمئنان على ظروف توقيفه

سفارة دولة فلسطين بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنح

سفارة دولة فلسطين بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنح

الشرطة والجهات الشريكة تغلق 252 محلاً تجارياً وتحرر 13 مخالفة في جنين

الشرطة والجهات الشريكة تغلق 252 محلاً تجارياً وتحرر 13 مخالفة في جنين

منوعات

ماهي التعليقات التي أغضبت سلاف فواخرجي أثناء بث مباشر مع ابنها &#34;علي&#34;؟

ماهي التعليقات التي أغضبت سلاف فواخرجي أثناء بث مباشر مع ابنها "علي"؟

لا يتابع أفلامه وهذا الممثل الوحيد الذي يُضحكه.. ست حقائق طريفة عن حسن حسني

لا يتابع أفلامه وهذا الممثل الوحيد الذي يُضحكه.. ست حقائق طريفة عن حسن حسني

الموت يغيب المنتجة الفلسطينية مي مسحال.. ونجوم مصر ينعونها بكلمات مؤثرة

الموت يغيب المنتجة الفلسطينية مي مسحال.. ونجوم مصر ينعونها بكلمات مؤثرة

هل أوصت رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري؟

هل أوصت رجاء الجداوي بتوزيع ثروتها على الشعب المصري؟

مذكرات مايكل جاكسون السرية تكشف عن هوسه بهذه الفكرة العجيبة

مذكرات مايكل جاكسون السرية تكشف عن هوسه بهذه الفكرة العجيبة

رانيا يوسف تُنفذ كلامها وتنشر صور وبيانات خمسة متحرشين

رانيا يوسف تُنفذ كلامها وتنشر صور وبيانات خمسة متحرشين

عبير بيبرس تتحدث لأول مرة عن جريمة قتلها لزوجها

عبير بيبرس تتحدث لأول مرة عن جريمة قتلها لزوجها

أول رد فعل من أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري على خبر طلاقهما

أول رد فعل من أحمد أبو هشيمة وياسمين صبري على خبر طلاقهما

وفاة الفنان المصري محمود رضا

وفاة الفنان المصري محمود رضا

هند البحرينية تعلن خطوبتها بطريقة غير مُباشرة

هند البحرينية تعلن خطوبتها بطريقة غير مُباشرة

عربي

العراق: 95 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

العراق: 95 حالة وفاة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والوضع لا يحتمل الانتظار

الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والوضع لا يحتمل الانتظار

السعودية تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

السعودية تسجل انخفاضاً لافتاً بعدد وفيات وإصابات فيروس (كورونا)

الصحة الأردنية تُؤكد أن الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة

الصحة الأردنية تُؤكد أن الوضع الوبائي في البلاد تحت السيطرة