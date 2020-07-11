إندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

سجلت إندونيسيا اليوم السبت، 1671 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يصل إجمالي الإصابات في البلاد، منذ تفشي فيروس (كورونا) في آذار/مارس الماضي، إلى 74018.



وأضاف المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية في إفادة نقلها التلفزيون: أن البلاد سجلت 66 حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 3535، فيما تماثل للشفاء 34719 شخصا.











رام الله - دنيا الوطن