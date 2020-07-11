روحاني يوجه دعوة للإيرانيين بعد تزايد كبير في إصابات ووفيات (كورونا)





ودعا روحاني للامتناع عن إقامة تجمعات كحفلات الزفاف أو مراسم العزاء للحد من انتشار الفيروس، مشدداً على ضرورة أن يبقى اقتصاد البلاد مفتوحاً.





وقال روحاني: "لا بد أن نحظر المراسم والتجمعات في كل أنحاء البلاد سواء كانت تجمعات عزاء أو حفلات زفاف أو احتفالات"، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وتابع: "الآن لیس زمن انطلاق المهرجانات والاجتماعات"، مضيفا أن حتى اختبارات الالتحاق بالجامعات قد تتوقف.



وأضاف الرئيس الإيراني: أن "أسهل خيار هو إغلاق كل شيء... لكن حينها سيتدفق الناس إلى الشوارع بسبب الجوع والبطالة".



وكان مسؤول بالشرطة في طهران، أعلن عن إغلاق كل قاعات الزفاف أو العزاء بالعاصمة حتى إشعار آخر.



وسجلت البلاد في الآونة الأخيرة زيادة حادة في معدل الإصابة بالفيروس، فيما قالت وزارة الصحة: إنه تم تسجيل 188 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 12635 حالة وفاة، في حين ارتفعت عدد الإصابات إلى 255117 إصابة بعد تسجيل 2397 حالة جديدة.



رام الله - دنيا الوطنوجه الرئيس الإيراني، حسن روحاني اليوم السبت، دعوة إلى الإيرانيين، بشأن الحد من تفشي فيروس (كورونا).