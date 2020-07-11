سيول وانهيارات أرضية تودي بحياة 23 شخصاً في نيبال

جانب من الفيضانات والسيول

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رام الله - دنيا الوطن

قتل 23 شخصاً على الأقل، وتم تشريد آلاف آخرين سيولا وانهيارات أرضية ناجمة عن أمطار غزيرة غرب نيبال.



وقال جيان ناث داكال، حاكم منطقة مياجدي الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غربي العاصمة كاتمندو: إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وفُقد أكثر من 30 شخصاً آخرين فضلا عن دمار بعض المنازل أمس الجمعة وتوقع زيادة العدد، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وذكر مسؤول حكومي آخر أن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم بمنطقة كاسكي المجاورة.



وقتل سبعة آخرون حتفهم في منطقة جاجاركوت بأقصى غرب البلاد.وقال مسؤول كبير بالشرطة "نبحث عن ثمانية أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين".