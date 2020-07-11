أبو بكر: السلطات الاسرائيلية تتعمد ترك اجساد الأسرى مرتعا للأوبئة والامراض القاتلة

واكد ابو بكر، ان مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال ومراكز التوقيف والتحقيق وفيما تسمى بعيادة الرملة يأنون من ويل العذابات والألم، ووتزايد تلك الحالات بشكل شبه يومي بين اصابات بالرصاص لمعتقلين جدد وبين الامراض الطفيفة والمزمنة والتي كان اخرها الاعلان عن اصابة الاسير محمد صلاح الدين من بلدة بسرطان في الأنسجة قبل ايام، وتفاقم الحالة الصحية للاسير المسن المصاب بالسرطان موفق العروق من الداخل المحتل.





وطالب ابو بكر المجتمع الدولي بحماية الأسرى من حقد واستهتار الاحتلال خصوصا في ظل انتشار وباء كورونا، بما يتضمنه ذلك من إرسال طواقم طبية محايدة للكشف عن أوضاع الأسرى الصحية، والتصدي للتشريعات العنصرية المجحفة بحق الأسرى وفي مقدمتها منع الافراج المبكر عن أي أسير بغض النظر عن حالته الصحية.





اقوال ابو بكر جاءت خلال زيارة أبو بكر لعائلتي الاسيرين عماد عبدالله شقير من بلدة الزاوية قضاء سلفيت، المعتقل منذ عشرين عاما ويقضي حكما بالسجن المؤبد، وعثمان ابر اهيم يونس من قرية سنيريا قضاء قلقيلية، المعتقل منذ ١٧ عاما ويقضي حكما بالسجن المؤبد المكرر أربع مرات.





وأشار أبو بكر إلى أن تصاعد سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى المرضى والجرحى القابعين في سجون الاحتلال، واستهدافهم الممنهج بعدم تقديم العلاج اللازم لهم والاستهتار بحياتهم، ينذر بانفجار وشيك في السجون والمطلوب تدخل دولي عاجل وتوفير حماية دولية فورية للاسرى.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ان ادارة سجون الاحتلال الاسرائيلية وبتوجيهات من مستواها السياسي تتعمد ارتكاب الجرائم الصحية بحق الاسرى، وترك أجسادهم مرتعا للأوبئة والأمراض الفتاكة والقاتلة.