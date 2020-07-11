فلسطين: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس (كورونا) اليوم إلى خمس

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الصحة مساء اليوم السبت، بوفاة مواطنة (53 عاماً) من حلحول بمحافظة الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا).



وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات اليوم إلى خمس، بينها أربع في محافظة الخليل، والخامسة في محافظة بيت لحم.



وكانت "الصحة" أعلنت اليوم السبت، أن الإصابات الجديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة (463) إصابة.