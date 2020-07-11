(نيويورك تايمز): الضربات الأخيرة في ايران عمل أمريكي إسرائيلي مشترك



ونقلت الصحيفة في تقرير مسهب عن مصادر كبيرة في تل أبيب وواشنطن، أن الدولتين تعاونتا في استهداف مواقع عسكرية حساسة في إيران، بما فيها منشأة لتخصيب اليورانيوم قرب "نطنز" وقاعدة صواريخ قرب "بارتشين" جنوبي العاصمة الإيرانية، وقاعدة للحرس الثوري إلى الجنوب من طهران، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وبحسب تقرير الصحيفة، فإن الهدف من التعاون الجديد هو "ضعضعة النظام الإيراني" والتوضيح له أنه تم خرق حتى القواعد النووية والصاروخية الأكثر سرية له.





وأضاف المسؤولون أن الاسترتيجية الجديدة تنص على القيام بعمليات سرية واستهداف قادة بارزين في الحرس الثوري والمساس بالبرنامج النووي الإيراني.



ونقلت الصحيفة عن محللين أمنيين، أن اسرائيل والولايات المتحدة تعولان في الفترة القريبة على أن يكون رد طهران على الهجمات محدوداً، كما كان عليه بعد تصفية قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوري، قاسم سليماني في شهر كانون الثاني/يناير الماضي.



وأضافت المصادر الأمنية المطلعة أن الأضرار التي لحقت في منشأة أجهزة الطرد المركزي في "نطنز" تعد أكبر مما كان يعتقد في بداية الأمر، وأن صورا جديدة تم التقاطها من الأقمار الصناعية تدل على ذلك.





ويعتقد الخبراء أن عملية تصليح هذه الأضرار وإعادة البرنامج النووي إلى وضعه السابق ستستغرق عامين على الأقل.



رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية اليوم السبت، أن سلسلة الانفجارات التي شهدتها إيران خلال الأسابيع الأخيرة جاءت نتيجة للتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل في إطار استراتيجية مشتركة للرد بحزم على "التهديد الإيراني".