ثماني إصابات خلال اعتداء الاحتلال على مواطنين في بلدة العيسوية





وأضافت في تصريح لها: أن من بين الإصابات، إصابتان (فلفل بالوجه) وإصابة اختناق لسيدة حامل وأربع برصاص معدني مغلف بالمطاط وإصابة حروق باليد.





كما أصيب العشرات اختناقاً بالغاز، وتم تقديم الإسعاف الأولي لجميع الإصابات ميدانيًا.

رام الله - دنيا الوطنقالت جمعية الهلال الأحمر مساء اليوم السبت إن ثمانية مواطنين أصيبوا خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم في بلدة العيسوية بمدينة القدس.