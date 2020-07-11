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الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والوضع لا يحتمل الانتظار

الأمم المتحدة: ملايين اليمنيين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والوضع لا يحتمل الانتظار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت الأمم المتحدة اليوم السبت، من مجاعة باليمن في الأسابيع المقبلة، ما لم يتم الحصول على تمويل فوري لبرامج المساعدات.

وأضافت في بيان لها: أن هناك 20 مليون يمني يعانون حالياً من انعدام الأمن الغذائي، والوضع لا يحتمل الانتظار.

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن فيروس (كورونا)، ينتشر في اليمن دون رصده، مرجحة أن تكون الإصابات بالعدوى أكبر بكثير.

وكانت الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، قالت الخميس الماضي إن هناك 1303 حالة بفيروس (كورونا) فيما بلغ عدد الوفيات منها 348.

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