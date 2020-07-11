محافظ قلقيلية: نتائج جميع عينات المخالطين التي سحبت أمس سلبية



وقالت في تصريح نشرته المحافظة عبر (فيسبوك): إن جميع عينات المخالطين التي تم سحبها يوم أمس ظهرت نتائجها صباح اليوم، وهي سليمة.





وناشد المحافظ الأخوة المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم الحركة إلا للضرورة.





رام الله - دنيا الوطنأصدر محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة اليوم السبت، بياناً بشأن تفاصيل الحالة الوبائية في المحافظة.