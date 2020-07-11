محافظ قلقيلية: نتائج جميع عينات المخالطين التي سحبت أمس سلبية
رام الله - دنيا الوطن
أصدر محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة اليوم السبت، بياناً بشأن تفاصيل الحالة الوبائية في المحافظة.
وقالت في تصريح نشرته المحافظة عبر (فيسبوك): إن جميع عينات المخالطين التي تم سحبها يوم أمس ظهرت نتائجها صباح اليوم، وهي سليمة.
أصدر محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة اليوم السبت، بياناً بشأن تفاصيل الحالة الوبائية في المحافظة.
وقالت في تصريح نشرته المحافظة عبر (فيسبوك): إن جميع عينات المخالطين التي تم سحبها يوم أمس ظهرت نتائجها صباح اليوم، وهي سليمة.
وناشد المحافظ الأخوة المواطنين الالتزام بالتعليمات وعدم الحركة إلا للضرورة.
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