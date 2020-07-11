الهيئة المستقلة: قمنا بزيارة السويطي لدى نظارة مباحث الخليل والاطمئنان على ظروف توقيفه





وكانت النيابة العامة أصدرت يوم الخميس، بياناً بخصوص توقيف السويطي.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم القبض على السويطي من قبل جهاز الشرطة بتاريخ 2020/7/7 بعد أن رفض التوجه للشرطة طوعاً وتم عرضه على نيابة الاختصاص باليوم التالي بموجب محاضر استدلال حيث تم اتخاذ الإجراءات بحقه بعد منحه كافة الضمانات القانونية، وتم عرضه على محكمة صلح دورا اليوم لتمديد توقيفه وذلك لاستكمال التحقيق معه حيث قررت المحكمة توقيفه مدة خمسة أيام بعد اطلاعها على الملف الخاص به.

رام الله - دنيا الوطنقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان اليوم السبت: إنه على ضوء طلب زيارة المواطن فايز السويطي وبعد موافقة النيابة العامة وبالتنسيق مع قيادة الشرطة، قام ممثلوها اليوم السبت بزيارة المواطن السويطي الموقوف لدى نظارة مباحث الخليل، والاطمئنان على ظروف توقيفه وعلى حالته الصحية.وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أنها ستستمر بمتابعة قضية المواطن السويطي، وستقدم طلباً للإفراج عنه غدا أو بعد غد، بالتنسيق مع محاميه، على أمل أن يتم الإفراج عنه قبل انتهاء مدة توقيفه.والمواطن السويطي موقوف منذ يوم الثلاثاء الماضي، وتم تمديد توقيفه بتاريخ 9/7/2020 لمدة خمسة أيام، بقرار من قاضي الصلح، وذلك على خلفية منشورات له على مواقع التواصل الاجتماعي.