"الصحة" بغزة: إجراء 61 عينة جديدة دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، بإجراء 61 عينة جديدة دون تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، في القطاع.وأضافت في تقريرها اليومي حول تطورات الوضع الوبائي في القطاع، والذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن عدد حالات الإصابة المؤكدة 72 حالة، فيما تم شفاء 63، فيما توفيت حالة واحدة حتى هذه اللحظة.وكانت "الصحة" أفادت أمس بتعافي ثلاث حالات من إصابات فيروس (كورونا) في قطاع غزة، ولازالت ثماني إصابات متبقية تحت العلاج بمستشفى العزل.