سفارة دولة فلسطين بالقاهرة توضح آلية تقدم طلبة الثانوية العامة للمنح

وتمنت سفارة دولة فلسطين بجمهورية مصر العربية لأبنائنا الطلبة التفوق والنجاح في مسيرتهم العلمية لرفع شأن فلسطين عاليا على جميع الصعد الأكاديمية والعلمية وتدعيم ركائز ومؤسسات دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة الكاملة وعاصمتها الأبدية مدينة القدس.



رام الله - دنيا الوطنأوضحت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم السبت، آلية تقدم طلبة الثانوية العامة الناجحين للمنح في جمهورية مصر العربية.وتقدم سسفير دولة فلسطين في القاهرة ومندوبها الدائم في جامعة الدول العربية، دياب اللوح, وكافة مستشاري وموظفي السفارة ومندوبية فلسطين بالجامعة العربية والقنصلية العامة بالأسكندرية بالتهاني والتبريكات للطلبة الفلسطينيين الناجحين في الثانوية العامة، ولأهاليهم وذويهم الذين وفروا لهم كل الامكانات لتحقيق التفوق والنجاح، ولعموم الشعب الفلسطيني الصامد وقيادته الشجاعة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس.وتنوّه السفارة أنه عطفا على الاستفسارت التي وردت إلى الشؤون الثقافية فيما يتعلق بالمنح الدراسية على مستويي البكالوريوس والدراسات العليا، فإنه بناءً على قرارات مجلس الوزراءلدولة فلسطين وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي وتعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي د محمود أبو مويس، على أبنائنا الطلبة الراغبين بالحصول على منح في جمهورية مصر العربية التقدم إليها من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دولة فلسطين.