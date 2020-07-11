قيادي بفتح: إسرائيل تحاول ابتزازنا بأموال المقاصة وملتزمون بوقف التنسيق

خاص دنيا الوطن

قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، إن إسرائيل تواصل محاولاتها لابتزاز السلطة الفلسطينية عبر أموال المقاصة، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني يبقى واعياً لكل المحاولات الإسرائيلة.





وأوضح الفتياني، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، إن السلطة الفلسطينية تسعى لإيجاد البدائل والحلول المتعلقة بالأزمة المالية الحالية، لافتاً إلى أن هناك التزاماً بقرار القيادة وقف التنسيق الأمني والمدني مع إسرائيل.





وأشار الفتياني، إلى أن القيادة الفلسطينية تواصل تحركاتها الدولية والإقليمية لمنع خطة الضم الإسرائيلية، مبيناً أن موقف القيادة حال دون تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية الأمريكية.





وبين الفتياني، أن الرئيس محمود عباس سيلقي يوم الثلاثاء المقبلة كلمة مهمة خلال المهرجان المركزي المقرر إقامته في رام الله.





وأوضح الفتياني، أن المهرجان سيتبع كافة إجراءات السلامة الخاصة بفيروس (كورونا) وسيتم إجراء فحوصات للمشاركين فيه ومراعاة السلامة الصحية للجميع وفق البرتوكول المتعارف عليه في وزارة الصحة.





وأضاف: "توافقنا مع وزارة الصحة بشأن عقد المهرجان وسيتم اتباع كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا ونعتذر لأهلنا في المدن التي تفشى بها لوباء لعدم إمكانية مشاركتهم بالمهرجان".