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الشرطة والجهات الشريكة تغلق 252 محلاً تجارياً وتحرر 13 مخالفة في جنين

الشرطة والجهات الشريكة تغلق 252 محلاً تجارياً وتحرر 13 مخالفة في جنين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت الشرطة وبالتعاون مع الجهات الشريكة خلال الساعات الماضية 252 محلاً تجارياً وحررت 13 مخالفة وذلك لعدم مراعاتهم تعليمات السلامة والإجراءات الوقائية وعدم الالتزام بحالة الطوارئ في عدة مناطق من محافظة جنين.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه تنفيذا للقرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بخصوص إعلان حالة الطوارئ وحالة الإغلاق المعلنة و إجراءات الصحة والسلامة العامة الوقائية  قامت شرطة محافظة جنين والجهات الشريكة  بعمل جولات ميدانية تفقدية على المحال التجارية وعدد من المرافق العامة والخاصة والأسواق للتأكد من تنفيذها للتعليمات والقرارات الصادرة من الجهات المختصة.

وتهدف إلى الحد من انتشار فيروس (كورونا) في المحافظة والحفاظ على سلامة المواطنين بالإضافة إلى الجولات التي قام بها ضباط وعناصر الإدارات ومراكز الشرطة  في إرجاء المحافظة بناء على تعليمات العميد عزام جبارة.

وتخلل هذه الجولات إغلاق 252 محلاً تجارياً لعدم التزامهم بحالة الطوارئ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولا، كما تم تحرير 13 مخالفة لعدد من المواطنين وسائقي المركبات  لعدم التزامهم بلبس الكمامات والقفازات . 

من جهته دعا  مدير شرطة المحافظة العميد عزام جبارة أصحاب المحلات التجارية التي ينطبق عليهم قرار الإغلاق بإتباع القرار الصادر بإغلاق محلاتهم في الفترة التي تم تحديدها، كما دعا المواطنين وأصحاب المحلات والمنشآت المسموح لها بالعمل بالالتزام بارتداء الكمامات والقفازات .

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