لجان الرقابة والتفتيش بمحافظة سلفيت تنفذ جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية









وتم خلال الجولة تحرير سبعة محاضر ضبط لمواد منتهية الصلاحية، وتم مصادرتها لإتلافها.



يأتي ذلك للتأكد من التزام المواطنين والتجار والعاملين بإجراءات السلامة العامة المتبعة لمواجهة فيروس (كورونا).وتم خلال الجولة تحرير سبعة محاضر ضبط لمواد منتهية الصلاحية، وتم مصادرتها لإتلافها.

رام الله - دنيا الوطننفذت لجان الرقابة والتفتيش في محافظة سلفيت اليوم، جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية، بتوجيه من محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل.