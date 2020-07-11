لجان الرقابة والتفتيش بمحافظة سلفيت تنفذ جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية
رام الله - دنيا الوطن
نفذت لجان الرقابة والتفتيش في محافظة سلفيت اليوم، جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية، بتوجيه من محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل.
نفذت لجان الرقابة والتفتيش في محافظة سلفيت اليوم، جولاتها التفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية، بتوجيه من محافظ سلفيت اللواء د. عبدالله كميل.
يأتي ذلك للتأكد من التزام المواطنين والتجار والعاملين بإجراءات السلامة العامة المتبعة لمواجهة فيروس (كورونا).
وتم خلال الجولة تحرير سبعة محاضر ضبط لمواد منتهية الصلاحية، وتم مصادرتها لإتلافها.
وتم خلال الجولة تحرير سبعة محاضر ضبط لمواد منتهية الصلاحية، وتم مصادرتها لإتلافها.
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