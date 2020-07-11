وفاة طفل بحادث سير في أريحا

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

توفي اليوم السبت طفل يبلغ من العمر ستة أعوام، نتيجة إصابته بحادث سير وقع يوم أمس الجمعة في مدينة أريحا.



وذكر العقيد لؤي ازريقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة أن الحادث وقع بين مركبة خاصة ودراجة هوائية كان يقودها الطفل مما أدى لإصابته بإصابات وصفت بالحرجة، تم نقله لمستشفى أريحا ومن ثم تحويله إلى مستشفى في مدينة رام الله، حيث أعلن عن وفاته صباح اليوم.



وأضاف أن الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث وأبلغت النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.